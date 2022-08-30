أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن زيادة دعم الأعلاف مع انخفاض أسعارها عالميا وذلك اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن ذلك جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية في تلمس احتياجات المواطنين وانطلاقا من حرص الهيئة على تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تخفيف الأعباء على مربي الحيوانات. وأضافت أنه تتم مراجعة أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية مع شركة المطاحن الكويتية بشكل دوري لمتابعة الأسعار وتوفير كل الخدمات المناسبة للمربين. ودعت المواطنين لأخذ المعلومات في هذا الشأن من مصادرها الصحيحة عبر حسابات الهيئة الرسمية.