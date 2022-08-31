القاهرة - هناء السيد



ترأس الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بالتكليف طلال النمش وفد الكويت في اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات مهمة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، خاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (31) والذي سيتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تمس المواطن العربي، وذلك فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة المقرر عقدها بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.