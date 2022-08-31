تمكن فريق الغوص الكويتي، التابع للمبرة التطوعية البيئية، من رفع شباك صيد مهملة عديدة تحوي مئات الأسماك النافقة والحية بلغت زنتها 4 أطنان عثر عليها بسواحل جون الكويت وبعضها قريبة من جزيرة «أم النمل».



وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا» إن الفريق تمكن من رفع الشباك التي كانت في أماكن مختلفة في الجون وفي أعماق البحر التي تتراوح بين مترين و11 مترا.



وأوضح الفاضل أن بعض الشباك كان قريبا أيضا من محطة (الدوحة) لتقطير المياه وتوليد الكهرباء وتمت إزالتها التعاون مع دوريات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



وأضاف أن هذه الشباك كانت تقع في الممرات الملاحية المؤدية إلى ميناء الشويخ وميناء الدوحة ما يسبب خطورة ملاحية على السفن والقوارب وكذلك خطورتها على محطة الكهرباء والماء، خصوصا أنها كانت بكثافة عالية.



وبين أن هذه الشباك تم رميها من بعض المخالفين لقوانين البيئة طمعا بالكسب المادي وقد أهملت نظرا للخوف من المخالفات القانونية وهي تحوي كائنات بحرية وأسماكا كثيرة نافقة وأخرى حية وتعد سببا في تلوث البيئة البحرية.



وأكد أن الفريق يبذل قصارى جهده للحد من الظواهر السلبية والمؤثرة على سلامة البيئة البحرية، مشيرا إلى أن هذه المواقع مهمة لنمو الحياة الفطرية ولحركة الملاحة البحرية ما جعل الفريق يخصص خمسة قوارب كاملة التجهيزات لعمليات إنقاذ جون الكويت لرفع المخلفات من شباك صيد ومخلفات بلاستيكية وحبال وإطارات وانتشال السفن المهملة والغارقة.



وذكر الفاضل أن الفريق نفذ 200 عملية رفع لشباك الصيد المهملة بوزن إجمالي 260 طنا استغرق العمل بها 160 يوم عمل.



وقال إن الفريق يركز جل عمله على حماية جون الكويت نظرا لأهميته للحياة الفطرية من أسماك وكائنات بحرية ونباتات، مبينا أن الظروف الطبيعية والرسوبية لجون الكويت جعلت له مميزات طبيعية ملائمة لتكاثر العديد من أنواع الأسماك والربيان والطحالب وهي منطقة توالد وحواضن، ما أدى إلى أن يكون الجون محمية طبيعية.



وأفاد بأن «التطور في المشاريع الصغيرة والكبيرة حول جون الكويت سبب اضطربا للاتزان البيئي في هذه المنطقة الحيوية ما يتطلب حاليا إعادة النظر في الأعمال التنموية المستقبلية للحد من التأثيرات السلبية للأنشطة المختلفة على الجون».