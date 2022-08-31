نتعاون لاعتماد مزاولة المهن الهندسية للعاملين في عشرات الشركات البريطانية

العتل: اتفقنا على الاستفادة من التجارب البريطانية في مجال الطاقة النظيفة

8500 كويتي يدرسون في مختلف الجامعات البريطانية ونتمنى زيادة هذا العدد

«المهندسين» أول جمعية نفع عام تدخل في اتفاقية مشتركة بين الكويت وبريطانيا



عاطف رمضان



أبرمت جمعية المهندسين الكويتية مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية لدى الكويت لإتمام الاستعدادات لإنجاز عدد من المشاريع المشتركة التي تتضمنها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية ومعهد المهندسين المدنيين البريطانيين في إطار اللجنة التوجيهية بين البلدين.



جاء ذلك في ختام أول زيارة لسفير بريطاني إلى مقر جمعية المهندسين الكويتية يوم أمس (الثلاثاء)، حيث استقبل رئيس الجمعية فيصل دويح العتل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، والتي أشادت في ختام زيارتها بمساهمات الجمعية ومتطوعيها في مجالات الهندسة المدنية وتطوير البنية التحتية.



وقالت لويس إن علاقة السفارة البريطانية مع المجتمع المدني بالكويت متميزة، لافتة إلى ان جمعية المهندسين تأتي في مقدمة جمعيات النفع العام التي تتعاون معها، وأن هذا التعاون يتمثل في اعتماد مزاولة المهنة الهندسية للمهندسين العاملين في عشرات الشركات البريطانية المساهمة في مشاريع التنمية بالكويت 2035، متمنية المزيد من هذه الشركات لتعمل في الكويت.



وأشارت إلى أن هناك عشرات الشركات البريطانية الراغبة في العمل بالسوق الكويتي، وانه على هذه الشركات التعرف على متطلبات الاعتماد والفرص المتوافرة للدخول في المنافسة والمناقصات على المشاريع التنموية في الكويت.



وعن استعداد الجامعات البريطانية لاستقبال الطلبة الكويتيين، قالت: بالفعل هناك نحو 8500 طالب كويتي في مختلف الجامعات البريطانية ونتمنى زيادة هذا العدد في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية.



وأكدت لويس وجود تعاون بين الجمعية والسفارة البريطانية للارتقاء بآليات الاعتماد الهندسي المتبادل، مشيرة إلى تعاون الجمعية في اعتماد مهندسي الطاقة والأمن والسلامة.



وأشادت بالعلاقات البريطانية- الكويتية في مختلف المجالات، والاتفاقيات العديدة في المجال التعليمي والموقعة بين البلدين خاصة في التعليم العالي، ومجالات أخرى كالأمن السيبراني والطاقة المتجددة والأمن والسلامة.



الاعتراف الهندسي



من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إنه لا توجد إشكالية في اعتماد الشهادات البريطانية، مشيرا إلى إضافة السنة التحضيرية إلى السنوات الثلاث التي يدرسها الطلبة.



وقال: بحثنا مع السفيرة لويس في طرق التعاون المشترك، لتفعيل المذكرة الموقعة من الجمعية مع المعهد البريطاني للمهندسين المدنيين في إطار لجنة التوجيه المشتركة، مشيرا إلى أن الجمعية وقعت مذكرة تعاون من خلال اللجنة التوجيهية بين الكويت وبريطانيا في 2020 وان الجمعية هي أول جمعية نفع عام تدخل في هذه الاتفاقية المشتركة بين الدولتين لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني في المجلس البريطاني الهندسي المنظم لمهنة الهندسة في بريطانيا.



وأضاف أن هذه المذكرة تتعلق بالاعتراف المتبادل بين المهندس الكويتي ونظيره البريطاني للاستفادة من الخبرات والاعتراف بالجامعات البريطانية وغيرها لتسهيل إجراءات المهندسين في الكويت.



ونوه الى أنه تم خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع المعهد البريطاني للمهندسين المدنيين وهو أقدم معهد بريطاني في العالم للاعتراف المتبادل بين الجمعية والمعهد البريطاني، مشيرا الى أن ذلك ستتم مناقشته خلال الأيام المقبلة بالإضافة الى الاتفاق على الاستفادة من التجارب في الطاقة النظيفة لدى الجانب البريطاني والتعاون المشترك بين الجمعية والجانب البريطاني في عدة مشاريع مختلفة سيتم تداولها خلال الأيام المقبلة.