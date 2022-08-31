بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن استقبال مدير عام الهيئة للمواطنين كل يوم أربعاء وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى» بالمبنى الرئيسي بمنطقة الرقعي من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.



وبينت المزيد أن عملية استقبال المواطنين تأتي حرصا على تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب المفتوح، والتواصل المباشر مع المواطنين لحل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه المواطنين والمراجعين في إنجاز معاملاتهم.



وأكدت ان الهيئة تستقبل الاستفسارات والشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة وللتواصل مع الجمهور بصورة أسرع، وأن أغلب الخدمات المقدمة من الهيئة أصبحت متاحة إلكترونيا تحقيقا لأهداف الخطة الإستراتيجية بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية.