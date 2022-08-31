ثمنت «البلدية» استجابة 6 ملاك لعقارات استثمارية بإخلائهم طواعية سراديب مخالفة تم استغلالها تجاريا في غير الغرض المرخصة من أجله تعاونا منهم مع فرق البلدية حفاظا على الأرواح والممتلكات.



وفي هذا السياق، أعلنت البلدية عن قيام الفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية وتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالإشراف على عملية إخلاء لسراديب مخالفة طواعية من قبل 6 ملاك لعقارات بالمحافظة، مشيرة إلى أن البلدية حرصا منها وحفاظا على الأرواح والممتلكات من خطورة استغلال السراديب في غير الأغراض المرخصة من أجلها أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة منذ انطلاق الحملة بالتعاون مع قوة الاطفاء العام ووزارة الداخلية والجهات المعنية.



ودعت ملاك العقارات الاستثمارية والمستثمرين الى تجنب استغلال السراديب تجاريا في غير الغرض المرخصة من أجله والمبادرة بإخلائها طواعية تجنبا للغلق الإداري والمخالفة ووضع بلوك، مؤكدة استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الجولات الميدانية المكثفة للفرق الميدانية في جميع المحافظات التي تقوم برصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.