مبارك الخالدي



أعلن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء بندر سليمان اعتزاله بشكل نهائي.



وقال سليمان في تغريدة بحسابه الشخصي «الحمد لله دائما وأبدا ‏لكل بداية نهاية، ‏اعلن اعتزال كرة القدم وتشرفت بكل شخص تعاملت معه إن كان زميلا بالفريق أو رئيس النادي، شكرا لجميع المديرين اللي عاصرتهم وجميع الأجهزة الإدارية والفنية والإعلامية وجميع عمال خدم الفريق، واشكر كل من شجع أو انتقد للمصلحة النادي والفريق».

ويعتبر سليمان من عناصر الجيل الذهبي للفريق الذي حقق إنجازات لفرق المراحل السنية قبل استحقاقه في الذود عن شباك الفريق الأول ومن افضل الحراس الذين أنجبهم نادي الجهراء وساهم مع زملائه في العديد من الانتصارات.

وقد قررت إدارة النادي أن يكون مهرجان اعتزال بندر سليمان خلال مواجهة الجهراء والقادسية بالجولة الرابعة في 15 سبتمبر المقررة على ستاد مبارك العيار بالجهراء.