أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية محمود أبل أن الهيئة تعمل على أهمية تطور الرياضة من خلال تطبيق التفرغات الرياضية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مع انطلاق الاستحقاقات المحلية للاتحادات الرياضية وما طرأ أخيرا بخصوص التفرغ الموسمي والذي ينعكس على تطور أداء الرياضيين، مبينا أن التفرغ الموسمي يتضمن اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ويمنح فقط للمستحقين.



وقال أبل عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد مع قادة الحرس الوطني بحضور مدير ديوان نائب رئيس الحرس العميد أحمد عبدالرحمن ومدير مديرية القوى البشرية العقيد ركن سامي ضحوي ورئيس فرع شؤون الخدمة العقيد ركن فيصل هزاع والمقدم الحقوقي فلاح مهدي من الإدارة القانونية ومستشاري الهيئة، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد في الفترة الحالية للوصول إلى صيغة وآلية مناسبة لتطبيق التفرغات الرياضية التي تسهم في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بما ينعكس بالإيجاب على مصلحة المنتخبات الوطنية خلال المشاركات في المحافل الدولية.



وأضاف أبل: «الاجتماع كان إيجابيا وأسفر عن تفهم الجميع لدور الهيئة العامة للرياضة في توفير المناخ الصحي للاعبين، ومن أهم إيجابيات الاجتماع هو حرص مسؤولي الحرس الوطني على الاجتماع مع مسؤولي الهيئة لوضع الآلية المناسبة على أن يتم تكرار تلك الاجتماعات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الدولة الشؤون الشباب الذي يحرص على توفير كافة أوجهه الدعم لأبنائنا الرياضيين وان تكون التفرغات حسب اللوائح والنظم المنظمة لذلك وان تمنح للمستحقين والغرض الذي تضمنه القانون».



الهيئة تُطلق دوري أكاديميات الكرة

إلى ذلك، أقام قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة قرعة النسخة الأولى لدوري الأكاديميات لكرة القدم موسم 2022-2023 للمراحل السنية من 2008 إلى 2010 بمشاركة 14 أكاديمية تم تقسيمهم إلى مجموعتين 7 أكاديميات في كل مجموعة وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد يتأهل 3 أكاديميات للدور ربع النهائي على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ويتأهل الفائزون إلى الدور قبل النهائي لملاقاة أصحاب المراكز الأولى.



من جانبه، أكد مدير إدارة الفعاليات والشركات في قطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم أن الهيئة سخرت كل الإمكانات لإنجاح النسخة الأولى لدوري الأكاديميات من خلال التعاون بين إدارة الفعاليات وإدارة مرافق الرياضة للجميع والتراخيص.















