هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول بنادي الصليبخات مالك القلاف أن البداية في دوري زين للدرجة الأولى لم تكن مثالية، وذلك عقب الخسارة من اليرموك 1-2 بالجولة الأولى.



وقال لـ «الأنباء»: «شهد الفريق تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين بما يزيد على نصف الفريق، وبعدد إجمالي يصل إلى 16 لاعبا في مختلف المراكز، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت لتحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف عناصر الفريق، وقد قدم الجهاز الإداري كل الدعم، حيث أقمنا معسكرا داخليا قبل انطلاق الدوري تخللته تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وجاء المعسكر الداخلي تعوضا عن إقامة معسكر خارجي، وقد حقق المطلوب»، لافتا إلى أن الصليبخات خاض عدة مباريات ودية قبل انطلاق الدوري.



وأبدى القلاف اعتزازه بالأداء الذي قدمه فريقه أمام اليرموك، مضيفا: «لا نستحق الخسارة، قدمنا أداء جيدا، سيطرنا وسجلنا أفضلية واضحة في عدة مراحل مهمة من المباراة، وصلنا لمرمى الخصم غير مرة، لكن البداية الموفقة والمبكرة للخصم مكنته من الاستفادة من خطأين تقديريين أثمرا هدفين في شباكنا، ودانت الأفضلية الكاملة لنا في الشوطين الثاني، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير، لكن لم تنصفنا كرة القدم، وقد تأثرنا سلبا بعدم وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وسنسعى إلى زيادة الفعالية الهجومية خلال الفترة المقبلة، مستفيدين من عدم لعب الفريق في الجولة الثانية للدوري».