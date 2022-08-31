أسامة المنصور



عبر متسابق الراليات الشهير ناصر بن خليفة العطية عن سعادته بالمشاركة في رالي لبنان الدولي 2022.



العطية الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات سابقا، قال لـ «الأنباء» أن رالي لبنان سينجح رغم الظروف الحالية كونه يتمتع بمناخ جيد جدا يساعده على استضافة العديد من البطولات الدولية المعنية برياضة المحركات.



وأضاف قائلا: «لبنان يمتلك المقومات الأساسية لإنجاح أي حدث رياضي وهو ما كنا نتلمسه رغم الظروف الاقتصادية التي يمر به لبنان إلى جانب العنصر البشري وهو أمر هام في نجاح وتميز أي حدث رياضي، ومما لا شك فيه أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة بصفته المنظم للرالي استطاع وعلى مدار المواسم الماضية أن يبني قاعدة صلبة أساسها الشباب اللبناني الذي بدوره عبر بالرياضة اللبنانية الميكانيكية إلى بر الأمان، بل وسجل نقاطا إي جابية باسم لبنان كبلد قادر على أن ينظم كبرى البطولات الدولية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات وكذلك الاتحاد الدولي للدراجات».



الجدير بالذكر أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة سينظم رالي لبنان الدولي 2022 بنسخته الـ 44 الذي سينطلق في 2 سبتمبر المقبل برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية.

ومن المعروف أن رالي لبنان يعتبر أحد جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات وتبلغ المسافة الإجمالية له 478.83 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 10 مراحل.

وكان البطل اللبناني روجيه فغالي قد أحرز لقب نسخة العام الماضي أمام القطري ناصر العطية الذي حل وصيفا.