يحيى حميدان



قال مساعد مدرب فريق الكرة بنادي برقان نواف زياد إن التعادل سلبا مع الشباب في انطلاق منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى يعتبر جيدا، رغم ان الطموحات كانت أكبر في تحقيق الفوز.



وأضاف زياد في تصريح لـ«الأنباء» أن المنافس كان أفضل منا نسبيا نظرا لتكامل صفوفه واستقراره على الصعيدين الفني والإداري وكذلك اللاعبون الذين يمتلكون خبرات كبيرة نظرا لمشاركتهم في الدوري الممتاز في المواسم الأخيرة.



وبين أن برقان افتقد جهود اثنين من المحترفين الأجانب، وهما لاعب الوسط النيجيري إيتو دافيد والأردني حمزة الصيفي، لعدم الانتهاء من إجراءات تسجيل الأول وعدم وصول الثاني للبلاد حتى الآن، كما افتقد الفريق كذلك مدافعه الأيسر أحمد عليان بسبب إجراءات التسجيل أيضا.



وأشار زياد إلى أن دافيد وعليان تم الانتهاء من تسجيلهما، فيما وصلت اجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد «الفيزا» للصيفي الى مراحلها الأخيرة وعليه نتوقع مشاركتهم جميعا في أقرب وقت ممكن.



وأوضح أن أكثر ما أسعدنا هو المستوى الكبير الذي ظهر به لاعبونا ومدى تجانسهم الواضح على أرضية الملعب رغم أن أغلبهم من القادمين الجدد، كما أن برقان بات الآن يمتلك دكة احتياطي أفضل تضم لاعبين بإمكانهم تقديم الإضافة الفنية اللازمة.