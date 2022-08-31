

وجّه القائمون على «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ29» الدعوة لـ«الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد أنشطة المهرجان التي تنطلق غدا الخميس 1 سبتمبر وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، تحت رعاية وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.نيفين الكيلاني، وتحمل اسم المسرحي العالمي الراحل بيتر بروك، وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون المتواجد هناك لنقل الصورة الكاملة لهذه الدورة والتي تتضمن العديد من العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية، وتشارك الكويت ممثلة بفرقة المسرح الشعبي في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال عرضهم المسرحي «الطابور السادس» الفائز بالجائزة الكبرى بمهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ21.