مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل مسلسلاتها الإذاعية التي تحمل بين طياتها الرسائل الهادفة والتي تناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية التي تحدث بين العوائل وأبنائهم بأسلوب جميل ومهذب، ومن هذه المسلسلات «بيت العمر» الذي تم تسجيله ظهر امس في استديو صقر الرشود للدراما لبثه يوميا في شهر سبتمبر المقبل ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك عبر أثير إذاعة البرنامج العام على موجة 89.5 FM.



المسلسل من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري وإخراج أبرار المفيدي، وبطولة نخبة مميزة من الفنانين، منهم حسين المفيدي ومنى شداد وكفاح الرجيب ووضحة السني وفهد العامر ويوسف المطر وآخرون، والعمل يتطرق إلى العديد من المواضيع الاجتماعية التي تحاكي بعض الأسر في قالب درامي لا يخلو من التشويق والإثارة، بالإضافة إلى بعض المواقف الكوميدية المبنية على الموقف، وذلك من خلال قصة (أم سعد) التي استطاعت بعد عناء طويل شراء منزل أحلامها وفور سكنها في منزلها تعيش مواقف يومية لا تخلو من عناصر التشويق مع أسرتها وجيرانها.