عبدالحميد الخطيب



«أحب الطرب الأصيل وأستمتع به»، هذا ما أكده الفنان أحمد الحريبي، مشيرا الى ان اهم مقومات الأغنية لكي تستمر وتخلد في تاريخ الفن الكويتي ان تكون كلماتها راقية وتحمل معاني واضحة، بجانب اللحن المميز «المتعوب عليه» لكي تصل الكلمة بطريقة صحيحة، اضافة الى الصوت الذي يكمل النجاح. وقال: لكي تستمر الأغنية «لا يصح الا الصحيح» على مستوى الكلمة واللحن والصوت، لذلك أغاني الماضي مستمرة وتظل جميلة ولها قيمة فنية عالية.



وعن لون الأغنية ومن يتحكم فيه المطرب أم الجمهور؟ أوضح: لا بد ان يكون الفنان واثقا من نفسه، ويعرف كيف يختار، ويقدم ما يشعر به، ومقولة «الجمهور عاوز كده» غلط، فلا بد ان يسمع الناس للمطرب بشخصيته وأسلوبه الغنائي الخاص به، ولا أعني هنا ان نفرض الأغنية «غصب»، لكن نحاول ان نقدم الأغنيات التي تناسبنا وفي نفس الوقت تناسب الذوق العام.



وحول الأغنية الوطنية «عشق الكويت»، قال الحريبي، اثناء استضافته في برنامج «الليلة» الذي تقدمه الاعلامية د.نورة عبدالله، عبر شاشة تلفزيون الكويت: هذه الأغنية من كلمات الشاعر علي المعتوق وألحان «ابن الكويت»، وتشرفت بغنائي لها، وأفتخر بها مدى الحياة لأنها عن حب الوطن، مضيفا: فنانونا الكبار مثل صالح الحريبي وعبدالكريم عبدالقادر ويوسف المهنا وغيرهم من الرواد هم مدارس لنا، تعلمنا منهم الغناء للوطن، وما زلنا نردد أغنياتهم الوطنية، فكلهم أبدعوا، مؤكدا ان كلمات الأغنية الوطنية تكون دائما نابعة من القلب و«ما فيها مجاملة»، لذلك تصل الى الناس بصدق وإحساس.