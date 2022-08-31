تحت شعار «كوكب أخضر (Green Universe)»، احتفلت «أكاديمية لوياك للفنون - لابا» باختتام مخيمها الصيفي النموذجي للأطفال، بمعرض لوحات ومسرحية غنائية راقصة، عبر من خلالها الأطفال المشاركون عن مواهبهم وهواياتهم وعما اكتسبوه من مهارات ومعارف استثنائية.



المسرحية اختزلت جهود المدربين المحترفين على مدى شهر كامل، سواء في مجال الموسيقى والرقص والدراما أو في مجال الفنون التشكيلية والحرف اليدوية إلى عالم اليوغا واللياقة البدنية والتايكواندو والطبخ والزراعة والتوعية البيئية.



المخيم أتاح للأطفال بين عمر 5 و13 سنة، المشاركة بأنشطة تثقيفية وترفيهية فريدة، سواء في مقر الأكاديمية في المدرسة القبلية، أو في حديقة الشهيد، ما ساهم في اكتشاف طاقاتهم وتعزيز ثقافتهم وإدراكهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم. كما شكل حافزا نحو اختبار تجربة حياتية متكاملة، من التعلم والمتعة والمرح، لعبت دورا حيويا في بناء شخصية الأطفال.



وعلى خشبة مسرح صمم بسواعد الأطفال ولمساتهم المبتكرة، تألق مسرح لابا بعرض مسرحي مميز، جسّد وعي الأطفال والتزامهم تجاه بيئة الكويت، سواء من خلال المسرحية التي تطرح المشاكل البيئية والحلول البسيطة التي بإمكان الأطفال المشاركة بها، أو الأغنية التي حاكت الأرض، أو العرض الراقص الذي دعا للحفاظ على المنظومة البيئية وحماية مواردها، لا سيما في ظل تحديات التغير المناخي.



وهذا العام، كان ديكور المسرحية من صنع الأطفال نفسهم ونتاج حصص الفنون التشكيلية والحرف اليدوية. ومن منطلق إيمانها بضرورة بناء جيل واع يتحلى بالمسؤولية البيئية، حرصت «لابا» من خلال مخيمها الصيفي على مواصلة التوعية حول القضايا البيئية الملحة، خصوصا أن الأطفال يعتبرون صناع التغيير.