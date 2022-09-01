في إطار تعزيز التواصل الاجتماعـي والثـــقافي وترسيخ الوعي الديني، وبعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، عادت الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الى مزاولة أعمالها وتفعيل أنشطتها على مختلف الأصعدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة فادية السعد والتي كان لها الدور الكبير والداعم للجمعية.



وبفضل جهودها المخلصة في دعم المرأة الكويتية، وتشجيعها والاستفادة من خبراتها، ومن خلال هذا الدعم أقام مركز دار القرآن الكريم التابع للجمعية سلسلة من الدروس الدينية والمحاضرات التثقيفية من خلال إقامة نشاط صيفي بدأ من أول يوليو حتى نهاية أغسطس، وتم خلال هذه الفترة استقطاب مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم للاستفادة من هذه الأنشطة، منها طرح دروس التدبر في سور القرآن الكريم ودروس ووقفات مع كل سورة، بالإضافة الى تنظيم دورات تدريبية للتلاوة والحفظ، حيث استعانت الدار بمجموعة متميزة من الداعيات الفاضلات في تقديمهن بشكل واف للدارسات.



وستستأنف الدار العمل بتقديم دورات الحفظ والتلاوة منتصف شهر سبتمبر.