أسامة أبو السعود



كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل، وذلك تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء في الاهتمام بالكوادر الوطنية، ومنحها الفرصة الكاملة في خدمة وطنها.



وتضمنت توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة ضرورة المضي قدما وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.



وتنفيذا لذلك، أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي قرارات إنهاء خدمات عدد (30) موظفا من غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.