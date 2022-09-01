احتضن ثرى الكويت جثمان العم حمد هلال فجحان المطيري عن عمر يناهز (100 عام)، والراحل قامة كويتية من رجالات الكويت من الرعيل الأول، وتوفي رحمه الله بعد مسيرة عامرة بالإيمان وبصمة إنجاز طوال العقود العشرة التي عاشها الراحل الكبير.



بالأمس احتشد أهل الكويت في مقبرة الصليبخات 4 صفر 1444هـ الموافق الأربعاء 31 أغسطس 2022م ليودعوه، ضارعين إلى المولى عزّ وجلّ أن يجزيه خير الجزاء عما قدم لبلده وشعبه وأهله وسط دعاء أهله وأصدقائه ومحبيه.



العم حمد هلال فجحان المطيري (فقيد) الكويت، مساهماته لم تقتصر على التجارة وإنما شملت مختلف المجالات، حيث اشتغل الراحل منذ البدايات في التجارة وعايش نشأة الكويت الحديثة، وقد مارس الشأن السياسي وكان متابعا جيدا للأوضاع السياسية، وله مواقف مشهودة في هذا الجانب.



رجل من الزمن الجميل



صعب أن تعدد مناقب وشخصية العم حمد هلال فجحان المطيري، فهو احد رواد العمل الاقتصادي والعمراني، ومن يستعرض سيرته الطيبة يجده منذ صغره تحمل مسؤولية النهوض بالكويت في شتى المجالات التي عمل فيها، وليسجل صفحات من الإنجاز في الجانب الاقتصادي في تاريخه المشرف المرتبط بالكرم والنخوة والإخلاص في العمل والتعامل.



المولد والنشأة



هو حمد هلال فجحان المطيري اخر أبناء العم هلال فجحان المطيري ولد عام 1922م ومن (الدياحين) أحد فخوذ قبيلة مطير، وعاش في كنف والده مع إخوانه.



وتعلم من والده ما يخص تجارة اللؤلؤ وبذل المال في ديوانهم العامر، حيث يستقبلون جميع الأطياف والشرائح وكان له دور مشهود في الإنفاق الخيري.



جمعية كيفان



كان - رحمه الله - بعيد النظر وله دوره الوطني في إنشاء اول جمعية تعاونية في الكويت عام 1962، حيث اجتمع في 10 أكتوبر 1961 رجال منطقة كيفان الكرام وتقدموا بطلب رسمي للإشهار وانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، وهم: ناصر عبدالحميد الصانع - عبداللطيف ياسين الطبطبائي - حمد هلال فجحان المطيري - عبدالقادر عبدالحميد العبدالجادر - يوسف احمد الصقر - عبدالله احمد الدعيج - يعقوب يوسف الصرعاوي - فارس عبدالرحمن الوقيان - عبداللطيف عبدالحسين الكاظمي - يوسف محمد الشايجي - فهد صبيح براك الصبيح - عبدالجبار علي الخشتي - عبدالرزاق عبدالحميد الصانع - عبداللطيف حمد الفلاح - مساعد الجارالله الخرافي - ناصر العيسى السعد، وكان دائما احد الرجال المخلصين لدولته وشعبه - رحمه الله.



فارس ترجل



من يقرأ أو يتابع سيرة العم حمد هلال فجحان المطيري - رحمه الله - يعرف ان الكويت وشعبها قد فقدوا فارسا من فرسان الكويت الأماجد، ورجلا وطنيا له من المواقف التاريخية ما يصعب تعدده، وقد عرف العم حمد هلال فجحان المطيري بكرمه وحبه لأهل الكويت وتبنيه الدائم للأعمال الخيرية التي تفيد الفقراء والمحتاجين والمعوزين في داخل الكويت وخارجها. وسخّر جهده وماله لخدمة بلده الكويت، كما ساهم في إدارة وقف والده هلال فجحان المطيري على مدار خمس عشرة سنة وأسس العديد من المؤسسات والشركات.



عزيز رحل



ستفقد الكويت رجلا عرف بعطائه وحكمته، والعزاء هو في ذريته وأسرته المباركة وعائلته الكريمة، وهو الذي غرس فيهم حب الكويت وشعبها الأبيّ الوفي.



رحل العم حمد هلال فجحان المطيري، وبقي ذكره العاطر وهكذا هم الكبار الذين كانوا روادا في جيلهم، نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرزقه الرحمة والمغفرة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ومثواه الفردوس الأعلى من الجنة.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» من عائلة الفقيد بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).