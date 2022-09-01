حنان عبدالمعبود



نظم عدد كبير من العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقفة احتجاجية في مقر الهيئة بمنطقة صباح السالم، تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها نقابتهم في ظل عدم الاستجابة لمطالب منتسبيها.



وعلى هامش الوقفة، قال رئيس النقابة مبارك الشمري إن الوقفة سلمية لتوصيل صوتنا، لافتا إلى أن رسالتهم وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، مثمنا سياسة الباب المفتوح التي وجه سموه باتباعها في مختلف الجهات الحكومية.



وأوضح الشمري أن النقابة اجتمعت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس الذي استمع إلى مطالب العاملين في الهيئة، مبينا أن مطالب وحقوق العاملين في الهيئة تتضمن إقرار الكادر والبدلات ورفع سقف مكافأة الأعمال الممتازة وتسكين الوظائف الإشرافية وإعادة الوصف الوظيفي الذي حرم منه موظفون، معربا عن استيائه من تجاهل مطالبات العاملين بالهيئة وعدم متابعة الكادر مع ديوان الخدمة المدنية.



وطالب الشمري المسؤولين بتحرك ملموس نحو إقرار الكادر، مشددا على ضرورة الالتفات والتجاوب من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق ومتطلبات العاملين في الهيئة، مشيرا إلى أن هناك ظلما يقع على بعض موظفي الهيئة وتهديدهم حال حضور الوقفة الاحتجاجية بالحرمان من الأعمال الممتازة لافتا إلى ان هناك ظلما وإجحافا بحق بعض موظفي الهيئة من قبل بعض قياديي الهيئة بيد أنه لا نستطيع إثباته قانونيا.



كما حذر من طلبات الاستهانة بطلبات التظلمات الخاصة بالعاملين والمقدمة من النقابة إلى الهيئة وعدم تعزيز آليات العمل الكفيلة بحماية العاملين وعدم تزويدهم بالاحتياجات الأساسية التي تتوافق وطبيعة عملهم، مشيرا إلى أن إقرار الكادر لن يسعد 1800 موظف فقط ولكن سيسعد 1800 أسرة، مضيفا: من يسألني هل الكادر سيتم إقراره؟ أقول «قريبا» بإذن الله، وهذا ليس بغريب على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.



واختتم قائلا: «رسالتنا من خلال الوقفة الاحتجاجية ليست تخريب منشأة حكومية او تعطيل مصالح الناس ولكن إيمانا بالدور النقابي الذي وضع لحماية الحقوق العمالية، مثمنا موقف وزارة الداخلية والتزام العاملين في الهيئة بالوقت المحددة لإيصال رسالتنا».