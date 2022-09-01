مني تشلسي بالخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسقوطه أمام مضيفه ساوثمبتون 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة.



وهذه الهزيمة الثانية لفريق المدرب الألماني توماس توخل بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد قبل مرحلتين، قبل أن يعود الى سكة الانتصارات على حساب ليستر سيتي الأسبوع الماضي (2-1).

وتجمد رصيد تشلسي عند 7 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن ساوثمبتون السابع الذي حقق فوزه الثاني.

وانتقد توماس توخيل المدير الفني لتشلسي عقلية الفريق بعد الهزيمة، وقال: «ما ينقصنا تلك الفترة هي عقلية الفريق، الدفاع ضعيف للغاية، ليس هناك تفوق من الخصم لكن نحن كفريق نحتاج إلى إظهار عقلية مختلفة»، مضيفا فعلنا كل شيء، لكن مرة أخرى ركلة ثابتة ودفاع غير متزن أضاع الكثير، كنا محظوظين لعدم استقبال شباكنا هدفا ثالثا في بداية الشوط الثاني، لسنا أقوياء بما يكفي للرد أو تغيير مسار المباراة، وأفتقد الكثير من اللاعبين بسبب الإصابة أو التوقف، وهذا يذكرني بما حدث معنا الموسم الماضي.



وكان النادي اللندني تقدم عبر رحيم سترلينغ (23)، وأهدر «البلوز» بعدها العديد من الفرص وهو مشهد تكرر كثيرا في الموسمين الاخيرين مع استمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد فشل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد الى إنتر الإيطالي معارا وعودة الألماني تيمو فيرنر الى لايبزيغ.



وعادل فريق «القديسين» بهدف رائع للبلجيكي روميو لافيا (28)، وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل الاستراحة بواسطة آدم أرمسترونغ (45+1).



وشارك المغربي حكيم زياش للمرة الاولى أساسيا مع «البلوز» هذا الموسم. وفي أبرز النتائج الاخرى، فاز فولام 2-1 على ضيفه برايتون، وتعادل كريستال بالاس 1-1 على أرضه مع برينتفورد، فيما يستمر بحث إيفرتون عن فوز أول بعد تعادله بالنتيجة ذاتها مع مضيفه ليدز يونايتد، وأصبح رصيد ليدز 8 نقاط، في المقابل هذه خامس مباراة على التوالي لا ينجح فيها المدرب فرانك لامبارد في قيادة إيفرتون للفوز، بخسارتين ثم 3 تعادلات متتالية، ليبقى في المركز الـ15 بـ3 نقاط.



وتقام مساء اليوم مباراة واحدة في ختام الجولة الـ 5 لـ «البريمييرليغ»، حيث يستضيف ليستر نظيره مان يونايتد، وقد عوض فريق «الشياطين الحمر» بدايته الكارثية للدوري إثر هزيمتين، بانتصارين تواليا على ليفربول وساوثمبتون، فيما يعاني ليستر من إحدى أسوأ بداياته، إذ يتذيل الترتيب بثلاث هزائم، آخرها ضد تشلسي، وتعادل في المرحلة الأولى.



81 مليون دولار تنقل فوفانا إلى «البلوز»



أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس أنه أكمل التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي لمدة سبع سنوات.



ولم يكشف النادي اللندني عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن تشيلسي دفع 70 مليون جنيه إسترليني (81.33 مليون دولار).

وانتقل اللاعب البالغ عمره 21 عاما إلى الدوري الممتاز في أكتوبر 2020 قادما من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني بحسب تقارير وسائل إعلام.