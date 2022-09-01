سجل المهاجم تيمو فيرنر ثلاثية في الشوط الأول ليقود حامل اللقب لايبزيغ للفوز8-0 على فريق توتونيا أوتينسن من الدرجة الرابعة في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم الثلاثاء.



وسجل فيرنر، أفضل هداف في تاريخ لايبزيغ، هدفين في غضون 60 ثانية ليضع فريقه في المقدمة 2-0 بعد 20 دقيقة.



وأضاف الثالث قبل الاستراحة بعد أن تابع تمريرة السويدي إميل فورسبرغ (43).



وقال بعد المباراة «كانت ممتعة، هذه المباريات غير سارة، لأنه يتعين عليك الفوز ومع ذلك، لا تحصل على أي إطراء على ذلك».



أضاف البرتغالي أندري سيلفا هدفين (40 و53)، فيما أحرز فورسبرغ الذي أكد بعد المباراة بقاءه مع الفريق الهدف السادس (56).



وأحرز البديلان الفرنسي كريستوفر نكونكو (77) والإسباني داني أولمو الهدفين الاخيرين (90).



لم يتمكن توتونيا أوتينسن، من ضواحي هامبورغ، من استضافة المباراة كونهم يلعبون على العشب الصناعي.



وبحسب قواعد قواعد الاتحاد الألماني لكرة القدم، يحصل كل من الفريق المضيف والزائر على 45% من إجمالي الأرباح جراء بيع التذاكر مقابل حصول الاتحاد على الـ10% المتبقية.