قاد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا روما الى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على ضيفه مونتسا، فيما استعاد الإنتر توازنه بتفوقه 3-1 على ضيفه كريمونيزي، في حين اكتفى غريمه وحامل اللقب ميلان بالتعادل السلبي مع مضيفه ساسولو ضمن المرحلة الرابعة.



ووقع الأرجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليقوده الى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث.



ورشح الكثيرون فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون الحصان الأسود هذا الموسم بعد استقدام ديبالا، ويبدو أن الأرجنتيني مصمم على تأكيد هذه التوقعات.



ومني مونتسا المملوك من مالك ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني والصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء بالخسارة الرابعة تواليا.

وقال مورينيو بعد الفوز: «النتيجة تعكس التطور الذي يشهده «الذئاب»، لقد تسببوا لنا في بعض المتاعب فيما يخص الاستحواذ، وتعين علينا تغيير طريقة ضغطنا، إنهم فريق جيد، لكننا في المقابل أظهرنا تماسكا واضحا، ولعبنا بأريحية على أرض الملعب».

وتصدى الحارس الفرنسي مايك مينيان لركلة جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري، وهذا التعادل الثاني لـ «الروسونيري» هذا الموسم مقابل فوزين.



وأكد المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء التي أدت إلى التعادل مع نظيره ساسولو، وقال في تصريحاته لشبكة «DAZN»: «كنا نفتقر إلى الوضوح».



وبعد سقوطه 3-1 ضد مضيفه لاتسيو في المرحلة السابقة، عاد «الإنتر» الى الانتصارات، ولم يجد فريق المدرب سيموني إنزاغي، بطل 2021، صعوبة في الوصول الى الشباك، فيما مني كريمونيزي الصاعد هذا الموسم الى «سيري أ» بالخسارة الرابعة تواليا.



وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن الجولة الـ4، حيث يلتقي أتلانتا مع تورينو، فيما يستضيف بولونيا نظيره ساليرنيتانا في الثانية.