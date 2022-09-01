أصبحت البريطانية إيما رادوكانو ثالث حاملة للقب تودع بطولة الولايات المتحدة «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، من الدور الأول، فيما عوض الأسطورة الإسبانية رافايل نادال تأخره الثلاثاء بمجموعة أمام لاعب مغمور في سعيه لتعزيز رقمه القياسي بألقاب «الغراند سلام».



وأقصيت الشابة رادوكانو (19 عاما) أمام الفرنسية المخضرمة أليزيه كورنيه المصنفة 40 عالميا والتي تخوض بطولتها الكبرى الـ63 تواليا (رقم قياسي بعدما سبق لها أن عادلت في ويمبلدون الرقم السابق المسجل باسم اليابانية آي سوغياما) بنتيجة 3-6 و3-6.



أما نادال، فتغلب على الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3، محققا فوزه الـ 65 في نيويورك.



وعانت رادوكانو لمواجهة أضواء إحرازها بطولة كبرى، فلم تنجح في تخطي الدور الثاني في ثلاث بطولات كبرى في 2022.



وباتت ثالث حاملة لقب للسيدات تخرج من الدور الأول بعد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا (2005) والألمانية أنجليك كيربر (2017).



وعبرت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بسهولة الى الدور الثاني أمام الإيطالية جاسمين باوليني (56) 6-3،6-0 في نحو ساعة على ملعب لويس أرمسترونغ.



وخرجت حاملة لقب بطولة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (25 عالميا) أمام الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 131 بمجموعتين 6-4،6-4، بعد أن ارتكبت 37 خطأ مباشرا.



كما ودعت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (42 عاما) التي شاركت في البطولة أول مرة عام 1997 وأحرزت لقبها مرتين، أمام البلجيكية أليسون فان أويتفانك 1-6 و6-7 (5-7).



ولدى الرجال، ضرب نادال، الساعي لتحقيق لقبه الكبير الـ 23 في البطولات الكبرى والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس موعدا، في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونييني، وقال: «أنا سعيد جدا بالعودة، لقد لعبت هنا منذ وقت طويل، اعتقدت أنني ربما لن أعود أبدا».



وتأهل الشاب كارلوس ألكاراس، الرابع عالميا، بعد انسحاب منافسه الأرجنتيني سيباستيان باييس عندما كان الإسباني متقدما 7-5،7-5،2-0 بعد ساعتين و31 دقيقة على الملعب الرئيسي «آرثر آش».