حقق فريق «جازو للسباقات» GR فوزا مزدوجا في رالي إيبر بلجيكا الذي أجري ضمن منافسات الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إذ أنهى إلفين إيفانز السباق متأخرا 5 ثوان فقط عن منافسه ليحرز المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 33، بينما جاء إيسابيكا لابي في المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 4.

وقد أثبتت الطرقات الزراعية والإسفلتية في منطقة ويست فلاندرز أنها من أكثر الاختبارات تطلبا للمهارات في سباقات الرالي، نظرا إلى طبيعة مساراتها الضيقة والمتغيرة.



ومع نهاية اليوم الأول من السباق، حل إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 33، وعادا إلى المنافسة بقوة في اليوم الثاني ليحققا الفوز بالمركز الثاني.

وعلى الرغم من استمرارهما في تقليص الفارق مع المتصدر من خلال تقدمهما مرتين في صباح اليوم الثالث والأخير، غير أنهما أنهيا السباق بالفوز في المركز الثاني.

وأحرز إيسابيكا لابي ومساعده ياني فيرم فوزهما بالمركز الثالث من بين ست انطلاقات متوالية شهدها هذا السباق الذي كان خاليا من الحوادث والأخطاء على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 4. وبهذه النتيجة، تستمر شركة تويوتا في المحافظة على صدارتها لفئة المصنعين في البطولة وبفارق 88 نقطة.



كما شهد السباق الظهور العلني لمركبة تويوتا التجريبية المبتكرة GR يارس H2 التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، ويأتي تطويرها في إطار جهود شركة تويوتا لتصنيع مركبات صديقة للبيئة بهدف تحقيق الحياد الكربوني.

كما تألق في قيادتها رئيس شركة «تويوتا موتور كوربوريشن» ومؤسس فريق جازو للسباقات GR، آكيو تويودا، ورافقه أسطورة سباقات الرالي في تويوتا، يوها كانكونين، قبيل بدء المنافسة في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، وهي المرحلة الأكثر تنوعا في السباق، ليتوجه تويودا بعدها ويحيي سائقي فريق «جازو للسباقات» GR الفائزين على منصة التتويج.



وقال آكيو تويودا: «أعرب عن تقديري للفريق والطاقم الفني الذين بفضلهم وجميع المشاركين، تمكنت من رؤية جميع مركبات فريق جازو للسباقات وهي تخوض المنافسة عن كثب.

كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث على دعمهم وتعاونهم، وعلى رأسهم الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ومروجي السباقات ومنظميه الذين بفضلهم تمكنا من إتاحة الفرصة لمشجعي بطولة العالم للراليات لسماع هدير المحرك الهيدروجيني.

إن رياضات سباقات السيارات تعد رياضة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأعتقد أن الناس يتحمسون عند مشاهدتها لأنها تحفز حواسنا الخمس.

ومع سعينا إلى تحقيق الحياد الكربوني، فإننا ما زلنا نرغب في الحفاظ على هذا الحماس. لقد كان من الرائع حقا أن نتشارك ذاك الحماس الكبير مع مشجعينا في أوروبا».



يذكر أن اليونان تستضيف الجولة القادمة من بطولة العالم للراليات في رالي أكروبوليس خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر وهو الرالي العائد بعد انقطاع دام 8 سنوات ويشتهر بطرقاته الجبلية الصخرية الوعرة ودرجات حرارة مساراته المرتفعة، ما يشكل تحديا صعبا لكل من المركبات والإطارات والسائقين.