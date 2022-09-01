بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، حركة تنقلات جديدة بين مدراء إدارتي النظافة العامة والسلامة في بلديات المحافظات.

وتضمن القرار تحديد مواقع العمل الجديدة للمدراء على النحو التالي:

• فيصل العتيبي - مدير إدارة النظافة في بلدية حولي.

• محمد الجبعة - مدير إدارة النظافة في بلدية الجهراء.

• سعد الرشيدي - مدير إدارة النظافة في بلدية العاصمة.

• مشعل العازمي - مدير إدارة النظافة في بلدية الفروانية.

• نواف المطيري - مدير إدارة النظافة في بلدية الأحمدي.

• فهد القريفة - مدير إدارة النظافة في بلدية مبارك الكبير.

• الحميدي المطيري – مدير إدارة السلامة في بلدية حولي.

• فيصل العنزي - مدير إدارة السلامة في بلدية الفروانية

• صلاح الخرينج - مدير إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير.

• ميساء بوشهري - مدير إدارة السلامة في بلدية العاصمة.

• طارق العدواني - مدير إدارة السلامة في بلدية الأحمدي.