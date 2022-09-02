بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والتي امتدت من أول يونيو حتى 31 أغسطس من الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا، مشيرة الى أن فريق عمل إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش على المواقع بكل المحافظات.



وأكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف إيمان الأنصاري في تصريح صحافي أن الهيئة بدأت تنظيم حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا بسبب الظروف المناخية القاسية، موضحة ان نتائج الحملات التفتيشية التي قام بها الفريق من 1 يونيو حتى 31 أغسطس كانت كالآتي:



عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها 452 موقعا، والعمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 603 عمال، والبلاغات المتسلمة 30 والمواقع المستوفية التي تمت إعادة التفتيش عليها 452.



وأشارت الأنصاري إلى أن فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال الاستمرار بالمخالفة تسجل غرامة 100 دينار وتصل إلى 200 عن كل عامل موجود في الموقع، ووضع رمز إيقاف للملف ويحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء اللازم.



وشددت على أن تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة يهدف الى تنظيم ساعات العمل دون انقاصها وعدم تعريض المشاريع لأضرار التأخير، بل جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية، شاكرة الملتزمين بتنفيذ القرار والمواطنين المتعاونين في الإبلاغ عن أي انتهاك للقرار.