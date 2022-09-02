كرّمت إدارة مركز التدريب في الصندوق الكويتي للتنمية أوائل المتفوقين في برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، لاجتيازهم المرحلة الأولى من البرنامج ضمن الدفعة رقم 36، وقد قام بالتكريم نائب المدير العام لشؤون العمليات وليد شملان البحر، مثنيا على جهود المتفوقين ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.



وفي هذا الإطار، قال البحر: إننا نفتخر بهذا البرنامج الريادي الذي حقق أصداء طيبة على مدى السنوات الماضية وكانت له بصمة واضحة في أوساط الشباب.



وأكد أن الصندوق يسعى إلى زيادة مقاعد المقبولين في البرنامج لإعطاء فرصة أكبر للمهندسين والمهندسات للانضمام، مضيفا أن البرنامج الذي أطلقه الصندوق في عام 2004، يسهم في رفع جهوزية المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج واكسابهم مهارات احترافية ستسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي ولاسيما القطاع الخاص الذي ينهض بدور حيوي في عملية التنمية.



وبين البحر أن الصندوق قد أعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج المهندسين الدفعة (37) من تاريخ أمس 1 سبتمبر الجاري حتى 15 منه، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تعبئة طلب الالتحاق عن طريق الموقع الالكتروني للصندوق.



جدير بالذكر أن عدد المنتسبين في البرنامج منذ اطلاقه حتى مارس 2022 بلغ نحو 884 متدربا ومتدربة.