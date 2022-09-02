

قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد إنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة محاولات تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد بما يخالف القانون، وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان صدرت تعليمات جمركية برفع الغرامة لمخالفة التهريب الجمركي إلى 3 أمثال القيمة، وهي الحد الأقصى وفق قانون الجمارك الموحد.



وأكد الفهد في تصريح صحافي أن رجال الجمارك هم الدرع الحصين في مواجهة المتلاعبين والمتجاوزين للقوانين، مشددا على التزام الإدارة العامة للجمارك بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.