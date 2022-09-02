أوصى المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة بتركيز صياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية، وتعزيز واستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة من خلال إعادة تأهيل القوى العاملة العربية خاصة بالنسبة للإناث لمواجهة التحديات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية، وتطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز وجود المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتهيئة البنى الأساسية وتطويرها لتوسيع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإتاحتها للجميع دون تمييز.



كما أوصى المنتدى، الذي عقد تحت عنوان «مستقبل ريادة الأعمال النسائية في ظل الاقتصاديات الرقمية»، والذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وذلك في منتجع ميلينيوم صلالة، أوصى بضرورة تبني استراتيجيات الشمول المالي التي تهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى التمويل والخدمات المالية الرقمية المرتبط به، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا التي تهم المرأة العاملة، ولاسيما تطوير البرامج المشتركة لتعزيز مهارات المرأة في تحليل البيانات، وتطوير إمكاناتها في ريادة الأعمال وتهيئة المجتمع لتقبل فكرة مساهمة النساء كرائدات أعمال وتقديم الدعم المهني، وتذليل العقبات وتوجيه الطلبة نحو مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والإنتاج والابتكار وتصميم وإدارة المشروعات، وذلك من خلال تبني نهج تعليمي مبكر بأهمية ريادة الأعمال للمرأة وللمجتمع ككل.



كما أوصى بتربية حس ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتنمية مهاراته الأساسية وتغيير الصورة النمطية التي لا ترى في المرأة رائدة أعمال ناجحة، وتطوير وتصميم مسارات تعليمية لريادة الأعمال تتضمن مستهدف خاص بالنساء، تراعي التحديات الحالية والمعوقات التي تواجه المرأة وسبل التغلب عليها وتشجيع الشابات على التعلم في الفروع التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ودمج مفهوم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية لتسهيل نفاذ النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل بناء المهارات الرقمية للمرأة العاملة، وضرورة توفير المساندة الاجتماعية للمرأة العاملة من قبل الأسرة والمجتمع لدعم قدرتها على تحقيق التوازن في مسؤوليتها المزدوجة في العمل والرعاية الأسرية.



وقد ترأست الأمينة العامة المساعدة بلجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية د.سناء علي العصفور جلسة رائدات الأعمال التحديات والحلول.