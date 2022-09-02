عدد أوامر رفع منع السفر بلغ 29158 بنسبة 26.3% من إجمالي الإجراءات المنجزة في الإدارة

عدد الإجراءات في تنفيذ الإيجارات ارتفع من 63580 إجراء إلى 69894 أي بنسبة 9.9%



أسامة أبو السعود

تواصل «الأنباء» نشر تفاصيل الكتاب الاحصائي الذي يعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل تحت قيادة وكيل الوزارة المساعد سيد هاشم القلاف. وتضمن الكتاب الجهود التي تبذلها الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وعدد الاجراءات المنجزة بالإدارات التابعة لها، حيث ‎بلغ إجمالي الإجراءات 4035535 إجراء عام 2021 بارتفاع قدره 2062107 إجراءات عن عام 2020 الذي بلغ إجمالي الإجراءات فيه 1973428 إجراء وبنسبة 104.5%. وتشير الاحصائيات الى ان اجمالي اجراءات منع السفر والتوقيف بلغ 110991 إجراء عام 2021 بارتفاع قدره 34500 إجراء وبنسبة 45.1% عن عام 2020 الذي بلغ إجمالي الإجراءات فيه 76491 إجراء.



حيث تشير الاحصائيات الى ان عدد أوامر منع السفر بلغ 47022 أمرا في عام 2021 وبنسبة 42.4% من إجمالي الإجراءات.



فيما بلغ عدد أوامر رفع منع السفر 29158 أمر عام 2021 بنسبة 26.3% من إجمالي الإجراءات.



هذا، وارتفع إجمالي عدد الإجراءات من 63580 إجراء في عام 2020 إلى 69894 إجراء في عام 2021 أي بنسبة 9.9%.



كما ارتفع عدد الإجراءات بقسم الإيجارات في جميع المحافظات، حيث تشكل محافظة الأحمدي أعلى نسبة تغير عن العام السابق، حيث بلغت نسبة الارتفاع 81.5%، تليها محافظة الجهراء بنسبة تغير بلغت73.4%، ثم محافظة حولي بنسبة 64.5%، ثم محافظة مبارك الكبير بنسبة 36.7%، ثم محافظة الفروانية بنسبة 3.4%، وأخيرا محافظة العاصمة بنسبة 1.3%.



كذلك بلغ إجمالي الإجراءات 21601 إجراء عام 2021 بارتفاع قدره 11710 إجراءات وبنسبة 118.4% عن عام 2020 الذي بلغ 9891 إجراء.



كما ارتفع عدد الإجراءات بقسم التركات في جميع المحافظات، حيث تشكل محافظة مبارك الكبير أعلى نسبة تغير عن العام السابق، حيث بلغت نسبة الارتفاع 237.8%، تليها محافظة حولي بنسبة تغير بلغت 196.2%، ثم محافظة الجهراء بنسبة 184.5%، ثم محافظة الفروانية بنسبة 143.2%، ثم محافظة العاصمة بنسبة 78.6%، وأخيرا محافظة الأحمدي بنسبة 70.9%. وارتفع إجمالي الإعلانات المعلنة من 68591 إعلانا 2020 إلى 132767 إعلانا 2021 بمقدار 64176 إعلانا بنسبة 93.6%، كما ارتفع إجمالي الإعلانات الواردة من 75981 إعلانا 2020 إلى 146511 إعلانا 2021 بمقدار 70530 إعلانا وبنسبة 92.8%.



‏‎ارتفع عدد تباليغ الحضور المعلنة من إعلان واحد عام 2020 إلى 8 إعلانات عام 2021، أي بمقدار 7 إعلانات وبنسبة 700.0%.



ارتفع إجمالي عدد الأحكام المعلنة من 48049 إعلان 2020 إلى 104943 إعلانا 2021، أي بمقدار 56894 إعلانا وبنسبة 118.4%.



من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد الإنذارات الرسمية المعلنة من 13775 إعلانا 2020 إلى 20363 إعلانا 2021، أي بمقدار 6588 إعلانا وبنسبة 47.8%، ثم عدد إنذارات عرض المعلنة من 6655 إعلانا 2020 إلى 7436 إعلانا 2021، أي بمقدار 781 إعلانا بنسبة 11.7%.



وارتفع إجمالي عدد الإجراءات من 396997 إجراء في عام 2020 إلى 593010 إجراءات في عام 2021 أي بنسبة 49.4%.



ارتفعت نسبة التغير في عدد الإجراءات عام 2021 في جميع المحافظات عن عام 2020، فقد جاءت أكبر نسبة ارتفاع في محافظة حولي حيث بلغت 68.7%، تليها محافظة الأحمدي بنسبة 63.5%، ثم محافظة الفروانية بنسبة 59.6%، ثم محافظة مبارك الكبير بنسبة 47.0%، ثم في محافظة الجهراء بنسبة 42.6%، وأخيرا محافظة العاصمة بنسبة 31.7%.



‏‎هذا، وبلغ إجمالي إجراءات أقسام منع السفر في محاكم الأسرة: 4807 إجراءات خلال عام 2021، فيما بلغ عدد أوامر منع سفر 3041 أوامر وبنسبة 63.3% من إجمالي الإجراءات، بينما بلغ عدد أوامر رفع منع سفر 1708 أوامر وبنسبة 35.5% من إجمالي الإجراءات.



‏كذلك بلغ عدد إجراءات محضر إثبات حالة 54 إجراء وبنسبة 1.1% من إجمالي الإجراءات.



‏‎من جهة أخرى، ارتفع عدد الملفات المنفذة نهائيا (ملفات تم تنفيذها) من 21554 ملفا عام 2020 إلى 23945 ملفا عام 2021 أي بمقدار 2391 ملفا وبنسبة 11.1%.