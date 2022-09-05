قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أداء مؤشر الأسواق الخليجية كان ثابتا خلال أغسطس الماضي، بتسجيله مكاسب هامشية بنسبة 0.3% فقط، بعد أن أدت التراجعات المتتالية التي شهدها خلال النصف الثاني من الشهر إلى محو كل المكاسب الأولية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من الشهر.



وظلت معظم أسواق المنطقة تتحرك في نطاق محدود خلال الشهر وأنهت تداولاتها بأداء إيجابي في الغالب. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، كان مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ضمن أفضل المؤشرات اداء مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى بتسجيله لمكاسب بنسبة 7.7%.



وجاءت بورصة دبي في الصدارة كأفضل الأسواق الخليجية أداء بتسجيل نموا بنسبة 3.2%، تليها أبوظبي وعمان بنمو بلغت نسبته 2.2% و1.2% على التوالي.

ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، واصلت أبوظبي ريادتها ضمن أفضل البورصات أداء على مستوى العالم بنمو بلغت نسبته 16.3%، تليها قطر بنسبة 15.5% وعمان بنسبة 11.0%.



كما شهد نشاط التداول في المنطقة تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهر الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 60.4 مليار دولار، مقابل 38.4 مليار دولار في يوليو 2022، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 4 أشهر في أغسطس 2022 بوصولها إلى 23.8 مليار سهم مقابل 13.2 مليار سهم تم تداولها في يوليو 2022.



أنهت المؤشرات الكويتية تداولات شهر أغسطس 2022 بأداء سلبي بعد تسجيلها لتراجع واسع النطاق أثر على معظم قطاعات السوق. أما من حيث أداء قطاعات السوق، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 هامشيا بنسبة 0.8% في ظل ميل أداء الأسهم المكونة للمؤشر نحو الانخفاض.



وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام تراجعا شهريا بنسبة 0.1% في أغسطس 2022، وأثر هذا التراجع على أداء السوق منذ بداية 2022 حتى تاريخه، إذ سجل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 9.5%، وبلغت مكاسب مؤشر السوق الأول 12.5% وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 هامشيا بنسبة 0.6%، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا هامشيا بنسبة 0.3%.

وانتعشت أنشطة التداول في أغسطس 2022 بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في يوليو 2022، وكان إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أغسطس 2022 هو الأعلى منذ ديسمبر 2021 بنمو نسبته 80.3% على أساس شهري ليصل إلى 6.2 مليارات سهم، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1% لتصل إلى 1.24 مليار دينار في أغسطس 2022.



شهد مؤشر السوق السعودية (تداول) نموا هامشيا في أغسطس 2022 بعد المكاسب التي حققها في النصف الأول من الشهر والتي قابلها بعض التراجعات في النصف الثاني.

وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 12.283.3 نقطة بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 0.7%. كما شهد الشهر أيضا إدراج شركة نقي للمياه ضمن قطاع إنتاج الأغذية في السوق الرئيسية للبورصة السعودية.



فيما كانت بورصة أبوظبي ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس 2022 بدعم من المعنويات الإيجابية للمستثمرين وأنشطة الأعمال.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام للشهر الثاني على التوالي بمكاسب بلغت نسبتها 2.2% خلال شهر أغسطس 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 9.874.5 نقاط.



كما سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب للشهر الثاني على التوالي في أغسطس 2022. وشهد المؤشر أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بوصول مكاسبه إلى نسبة 3.2%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.443.1 نقطة. وشهد المؤشر مكاسب متتالية خلال النصف الأول من الشهر وظل يتداول ضمن نطاق محدود إلى حد كبير خلال النصف الثاني من الشهر.

إلا انه على الرغم من تسجيله لمكاسب على مدار شهرين متتاليين، ظل أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه محدودا في خانة الآحاد بنمو بلغت نسبته 7.7%، فيما يعد ثاني أضعف المؤشرات أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين.



وعلى صعيد بورصة قطر، فقد شهد مؤشر بورصة قطر 20 مكاسب هامشية في أغسطس 2022، إذ ارتفع بنسبة 0.4% فقط خلال الشهر مغلقا عند مستوى 13.425.6 نقطة، في حين كان أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أفضل قليلا، بتسجيله مكاسب بنسبة 0.7% خلال الشهر. وبإضافة المكاسب التي سجلتها البورصة في أغسطس 2022 وصل معدل النمو منذ بداية العام 2022 لمؤشر بورصة قطر 20 نسبة 7.4%، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نموا بنسبة أعلى وصلت إلى 15.1%.



وفي البحرين، شهدت بورصة البحرين مكاسب للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بشكل هامشي مقارنة بالمكاسب المسجلة سابقا. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.918.01 نقطة بنهاية شهر أغسطس 2022 مسجلا مكاسب بنسبة 0.7%.

وساهمت المكاسب المحققة في أغسطس 2022 في تعزيز معدل النمو المسجل منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، لتصل بذلك مكاسب المؤشر إلى 6.7%.



أما السوق العماني، فقد واصلت البورصة العمانية مكاسبها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2022. إذ ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.2% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر عند مستوى 4.585.3 نقاط.

من جهة أخرى، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة الإسلامية مكاسب شهرية أقوى نسبيا بنسبة 5.03% خلال أغسطس 2022.