في إطار الحرص على المساهمة الفاعلة في مساندة أجندة بنك الكويت الوطني الرامية إلى تعزيز مبادرات الاستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، أعلنت مجموعة العمليات في البنك عن إحراز تقدما ملموسا في هذا الصدد عبر توفير ما يقارب من 1.7 مليون ورقة خلال 3 سنوات في جميع عملياتها التشغيلية وهو ما يعادل إنقاذ مئات الأشجار.



كما قامت مجموعة العمليات بتنفيذ عدد من المبادرات الهامة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تقليل استخدام الورق عبر توفير نحو قرابة نصف مليون ورقة سنويا في عمليات الحوالات المالية إضافة إلى العمليات التشغيلية للخزينة إلى جانب جهودها بالتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: «تشكل مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني المحرك الرئيس لمسار عملية التحول الرقمي الذي يتخذه البنك منذ سنوات وذلك عبر استخدام أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة التي تشمل تكنولوجيا الروبوتات في العمليات التشغيلية (RPA)، والأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يساهم وعلى نحو فعال في خفض استخدام الورق بشكل كبير وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن».



وأضاف أن كل إدارات البنك المختلفة تدعم خطواته الحثيثة من أجل بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تقليل الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025 وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة.



وشدد الخرافي على أن تبني الاستدامة في عمليات البنك وفي البيئة التي يعمل فيها، أصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة العمل ويدعمه موظفوه الذين يساندون هذا التحول ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق رؤيته في الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول العام 2035.



وأكد على أن البنك وفي إطار حرصه على تعزيز ثقافة الاستدامة ينظم حملات لتشجيع الخدمات الذاتية وتقليل زيارات الفروع ومراكز الاتصال والقنوات لتقليص البصمة الكربونية وبالإضافة إلى تقييم وتحليل التأثيرات البيئية لأعماله وعملياته والإفصاح عنها في تقاريره ذات الصلة.



جدير بالذكر أنه وكجزء من استراتيجيته للاستدامة والتي تتبنى تقليل صافي الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، أعلن البنك مؤخرا عن تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة واستخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة في الكويت.



كما وحقق الوطني العديد من الإنجازات على صعيد الاستدامة منها حصول المبنى الجديد على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold بعد الحصول على 67 نقطة في التصنيف، كما أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.