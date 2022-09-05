أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids وحساب الحصالة، حيث سيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حنان قاسم عبدالله حياه، محمد حمود عبدالله الحجيلي، سعد شمخي جبر محمد، خيرية عبد عياده الشمري، محمد مبارك عيد الدوسري، يوسف بدر عبد الرحيم الأنصاري، عمر عماد عبدالعزيز العسكر، أحمد عثمان براك الدبيخي، بدر محمد أحمد الحميدي، سعود عبدالعزيز يعقوب بو حيمد.



وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: هيف بدر هيف الحجرف، محمد عبدالله عبد الرضا أشكناني، نوره طلال عبدالله المطيري، ثنيان متعب محمد العتيبي، عمر محمد عباس محمود أبو سماره، حور محمد عباس سالم، سارة عثمان أحمد الصفران.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: خالد فهد سالم العجمي، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، سلوى عبدالله زيد الظفيري، البندري عبدالرحمن سليم العتيبي، عيسى سعود عيسى المخيزيم.



وحول الشروط المشاركة في السحوبات، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص».