تواصل سوق الإسكان في لندن تقلبها مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضواحي وانخفاضها في معظم المناطق المركزية، ومن المرجح أن تتباطأ القيم في السوق إجمالا خلال العام المقبل تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة والضغط على ميزانيات الأسر.



وفي هذا السياق، قال المحللون في «HSBC Holdings»، إن متوسط أسعار المنازل غير المبنية حديثا بالمملكة المتحدة من المحتمل أن ينخفض بنسبة 7.5% عن مستويات خريف هذا العام وحتى العام المقبل، وكتبوا أن منطقة وسط لندن، والتي تقع في المنطقة من 1 إلى 3 ضمن خطوط المترو، ستعاني من انخفاض بضعف هذا الحجم.



وتأتي النظرة المستقبلية السلبية كانعكاس صارخ لسوق ازدهرت منذ الأزمة المالية، حيث يبلغ متوسط تكلفة المنزل المنفصل في العاصمة الآن أكثر من مليون جنيه استرليني (ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار كويتي).. وفيما يلي ما يمكن أن تشتريه بهذا الحجم من الأموال في السوق الحالية:



٭ شمال لندن.. يمكن أن تشترى منزلا بحدود مليون جنيه إسترليني (350 ألف دينار) في شمال لندن، إذ عرض منزل شبه منفصل مكون من 3 غرف نوم بسعر 950 ألف جنيه إسترليني (338 ألف دينار) مع حديقة ومرآب، كما أنه متصل جيدا بوسط لندن إذ يبعد 4 محطات مترو فقط.



٭ شرق دولويتش.. أشارت وكالة بلومبيرغ، إلى أحد المنازل المعروضة في شرق دولويتش، والمكون من 4 غرف نوم، وتبلغ مساحته 121 مترا مربعا، وهو مدرج بسعر 1.25 مليون جنيه إسترليني (445 ألف دينار)، ويتميز المنزل بالتواجد بالقرب من مدارس ابتدائية حكومية رفيعة المستوى، وتقع المنطقة على بعد 15 دقيقة فقط بالقطار من وسط لندن.



٭ جنوب شرقي لندن.. عرض منزل على طريق سكني، يضم 4 غرف نوم وحمام واحد وحديقة خلفية، في الجزء الجنوبي الشرقي من لندن على بعد حوالي 7 أميال من وسط المدينة والذي يجذب الزوار إلى قصرها التاريخي الذي يعود إلى العصور الوسطى، وهو معروض بحوالي 1.2 مليون جنيه إسترليني (427 ألف دينار).



٭ ساوثجيت.. عرض في ساوثجيت عقار تبلغ قيمته 1.25 مليون جنيه إسترليني (445 ألف دينار)، وهو منزل منفصل مكون من 4 غرف نوم وحمامين.

وتعد المنطقة، وهي جزء من منطقة إنفيلد بلندن، مزيجا متعدد الثقافات يضم العديد من المحلات التجارية والحانات والمطاعم. ويمكن الوصول إلى وسط لندن في حوالي 20 دقيقة على خط بيكاديللي.