في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر أغسطس الماضي، وهم: أحمد عبدالله عيسى المحفوظ، عبير فاضل خالد الصباح، حمد حسين محمد، مأمون صبري عبدالرحمن أسعد، زينب محمد شريفي، عبدالعزيز صلاح محمد المزيدي، مجاهد عماد الدين الدندشي، فاطمه يوسف عبدالغفور عبدالله - قاصر، ساره فراس ابراهيم ابوساره، وقماشه سالم مبارك التكروني.



يذكر أن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل لربح جائزة الـ 1.5 مليون دينار هي يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجاري، علما أن السحب السنوي الكبير على الجائزة سيقام بتاريخ 19 يناير 2023، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ Ernst & Young.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ منح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في يوليو الماضي ويعلن الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار في يناير المقبل.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.