قفز فياريال إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إلتشي الصاعد حديثا برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من «الليغا».



وتناوب على تسجيل رباعية «الغواصات الصفراء» على ملعب «لا سيراميكا» سجل فريق «الغواصات الصفراء» جيرارد مورينو (26)، الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (37)، الفرنسي فرانسيس كوكلان (89) وخوسيه لويس موراليس (90+3).



وبهذا الفوز، ارتقى فياريال إلى المركز الثالث مع 10 نقاط وبفارق الأهداف عن برشلونة الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر. من جهته، بقي إلتشي في المركز الثامن عشر مع نقطة يتيمة.



من جهة أخرى، عاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوز عريض على ضيفه خيتافي 5-1. وبعد خسارتين متتاليتين أمام أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في المرحلتين السابقتين، ضرب «الخفافيش» بخماسية.

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، فيما بقي خيتافي بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير بنقطة واحدة.