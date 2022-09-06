أكد المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بريندان روجرز أنه لن يتهرب من مسؤولية إعادة فريقه لطريق الانتصارات بعدما انقلبت عليه جماهير الفريق عقب الخسارة 2-5 أمام برايتون أول من امس في المرحلة السادسة من المسابقة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جماهير الفريق التي تواجدت في المدرجات هتفت ضد المدرب قائلة «أنت ستقال في الصباح» قبل أن يتم رفع لافتة «روجرز آوت» بنهاية المباراة التي شهدت خسارة ليستر للمباراة الخامسة على التوالي.



وقال روجرز، الذي لم يتمكن من دعم فريقه بشكل ملحوظ خلال فترة الانتقالات الصيفية، إنه لم يطلب أن يطمئن على مستقبله من مالكي النادي لأنه مؤمن بقدراته.



وعند سؤاله عما إذا كان هناك دعم من إدارة النادي، أجاب قائلا «لم أطلب هذا من قبل خلال الفترة التي قضيتها هنا. ولم أرد هذا».



وأضاف «سأواصل القيام بعملي وسأتقدم وأدرس وسأبذل قصارى جهدي. حتى يقول لي أي شخص شيئا مختلفا، سأواصل القيام بعملي».



كوستا قريب من ولفرهامبتون

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «أتيتيك» الإنجليزية أن الدولي الإسباني دييغو كوستا سيخضع اليوم لفحص طبي قبل الانتقال الرسمي إلى صفوف نادي ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي.



وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن كوستا صاحب الـ 33 عاما أصبح لاعبا حرا منذ يناير الماضي عندما أنهى عقده مع نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، وهذا يعني أن النادي الإنجليزي قادر على التوقيع معه رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس الماضي.