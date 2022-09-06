على وقع مرور 30 عاما على انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصيغته الحالية كبديل لكأس الأندية الأوروبية البطلة، ينطلق اليوم دور المجموعات من الموسم الجديد حيث يبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه القياسي الرابع عشر من الأراضي الاسكتلندية.



ويلتقي اليوم دينامو زغرب الكرواتي مع تشلسي الإنجليزي، وسالزبورغ النمساوي مع ميلان الإيطالي ضمن المجموعة الخامسة، ولايبزيغ الألماني مع شاختار دانييتسك الأوكراني، وسلتيك الاسكتلندي مع ريال مدريد في المجموعة السادسة، وبوروسيا دورتموند الألماني مع اف سي كوبنهاغن الدنماركي، وإشبيلية الإسباني مع مان سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة، وباريس سان جرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي في قمة مباريات الليلة ضمن المجموعة الثامنة.

وكان مرسيليا الفرنسي أول بطل يتوج بلقب المسابقة بحلتها الجديدة موسم 1992-1993، وبقي منذ حينها الفريق الوحيد من بلاده الذي يحصل على هذا الشرف في صيغتي البطولة، رغم الأموال الطائلة التي أنفقها غريمه باريس سان جرمان بقيادة مالكيه القطريين.



ومنذ أن توج بورتو البرتغالي عام 2004 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، احتكرت أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا اللقب، ثم منذ فوز إنتر الإيطالي بقيادة مورينيو أيضا بلقب 2010، رفعت خمسة أندية فقط الكأس، حيث فاز بها كل من برشلونة الإسباني وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني مرتين، وليفربول الإنجليزي مرة واحدة.



وكانت حصة الأسد خلال هذه الفترة من نصيب ريال مدريد الذي وبعد فوزه في مايو على ليفربول 1-0 في باريس، رفع الكأس المرموقة للمرة الخامسة في غضون تسعة أعوام، مؤكدا التألق الدائم للنجوم المخضرمين مثل الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة.



طموحات ريال مدريد



ويبدأ النادي الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي بات في مايو أول مدرب يحرز الكأس أربع مرات في مسيرته، رحلته نحو نهائي يونيو في اسطنبول ضمن مجموعة من المفترض ألا يواجه صعوبة في تجاوزها.



ويتواجه ريال مع سلتيك ولايبزيغ وشاختار ضمن المجموعة السادسة، مدركا تماما أنه حتى الهزيمة مثل التي تلقاها الموسم الماضي على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدافي أثبتت في نهاية المطاف أنها غير مكلفة.



وقال أنشيلوتي لوسائل إعلام إسبانية «كان من المفترض أن تكون أسهل مباراة لنا العام الماضي ضد شيريف في برنابيو وخسرناها، وبالتالي علينا احترام هذه الفرق».



كما سارع للإشارة الى عامل آخر يمكن أن يلعب دوره هذا الموسم وهو الجدول الزمني للمباريات.



في العادة، يصل دور المجموعات الى نهايته في ديسمبر، لكن كأس العالم المقررة نهاية العام في قطر أجبرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على تعديل رزنامته.



وسيكون برنامج دور المجموعات مضغوطا حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، مع تقديم موعد البداية.



عندما يبدأ ريال حملة الدفاع عن لقبه، لن يكون الأوفر حظا على الورق لتتويج آخر في ظل وجود أندية مثل مان سيتي ونجمه الجديد النرويجي إرلينغ هالاند، أو باريس سان جرمان الذي نشط مجددا في سوق الانتقالات ضمن مسعاه لتحقيق الحلم المطلق وهو الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.



ورأى المدرب الجديد لسان جرمان كريستوف غالتييـه أن «دوري أبطال أوروبا يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين والمشجعين والفرق»، مضيفا «سيكون هناك استخفاف كبير إذا قلنا إن باريس سان جرمان هو المرشح الأوفر حظا».



كما سيكون ليفربول وبايرن من بين المرشحين للفوز باللقب، فيما تبدو حظوظ تشلسي أو جاره توتنهام وبرشلونــة أضعف.

تشلسي يجدد عقد ريس جيمس



وقّع الظهير الأيمن الدولي ريس جيمس على عقد جديد مع تشلسي لمدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب «ستامفورد بريدج» حتى 2028، وفق ما أعلن النادي اللندني.

شارك جيمس (22 عاما) في 128 مباراة مع تشلسي منذ أن تخرج في أكاديمية النادي في 2018.

قال في حديث مع الموقع الرسمي للبلوز «السعادة تغمرني بعد أن جددت عقدي وأنا ممتن جدا للجماهير، للمالكين الجدد، وكل شخص في النادي. أتوق لأرى ما يحمله المستقبل وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من الألقاب».

وتابع «نشأت مشجعا لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. وقعت على عقد جديد لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه».



غيتينز يغيب عن دورتموند



تأكد غياب النجم الشاب جيمي بينو غيتينز عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عندما يستهل الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة كوبنهاغن الدنماركي اليوم.

كذلك تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة دونيل مالين وكريم أديمي في المباراة الأولى لدورتموند بدوري الأبطال.

وتعرض بينو غيتينز (18 عاما) لخلع في الكتف خلال المباراة التي انتهت بفوز دورتموند على هوفنهايم 1-0 يوم الجمعة الماضي، وقال المدير الفني إيدين تيرزيتش إنه «لا يزال ينتظر التشخيص النهائي لمعرفة ما إذا كان يمكن علاج الإصابة أم أن اللاعب سيحتاج إلى عملية جراحية». وأضاف تيرزيتش «مالين وأديمي يكثفان جهدهما، لكن من المحتمل ألا يكونا متاحين للمشاركة في مباراة كوبنهاغن».