قلل مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، من سقوط فريقه الكبير أمام أودينيزي برباعية نظيفة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث قال: «أفضل خسارة مباراة بنتيجة 0-4، عن الهزيمة في 4 لقاءات بهدف دون رد».



وتابع مورينيو عقب المباراة: «خسرنا فقط 3 نقاط، و4 مباريات تعني 12 نقطة.. الأمر صعب، لكننا ننظر دائما للأمام.. نمتلك 10 نقاط، وسنمضي في طريقنا».



ورغم الخسارة، إلا أن المدرب المخضرم أثنى على أداء نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، وقال في هذا الصدد «ديبالا كان أفضل لاعب في الملعب، رغم هذه النتيجة».



وأضاف «أضعنا العديد من الفرص في مباراة مفتوحة، وقبل هدف التقدم الأول لأودينيزي، كانت لنا فرصة واضحة.. المنافس استطاع استغلال الفرص التي صنعها.. سنفكر في مباراة الخميس (في الدوري الأوروبي أمام لودوغوريتس رازغراد البلغاري)».



ورغم وجود حالة جدلية في المباراة، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح «الجيالوروسي»، إلا أن المدرب البرتغالي أنهى الأمور سريعا، حيث قال: «عندما تخسر 0-4، فلا يمكن الحديث عن الحكام».



وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار ساماردجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.



وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي بدا كـ«الوحش» الآتي للانقضاض على الكبار بكتيبته المدعمة بالانتقالات الصيفية.



وفي مباراة اخرى، فاز هيلاس فيرونا على سمبدوريا 2-1.