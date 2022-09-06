وضع موناكو حدا لنتائجه المخيبة في الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه نيس 1-0 في المرحلة السادسة للمسابقة. وتقمص السويسري بريل إيمبولو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف فريق الإمارة الوحيد في الدقيقة 69.



وارتفع رصيد موناكو، الذي أوقف نزيف النقاط الذي ظل يعاني منه في لقاءاته الأربعة الماضية بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز العاشر، في حين توقف رصيد نيس عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.



ألمانيا



استعاد ماينتس نغمة الانتصارات في الدوري الألماني عقب فوزه الثمين على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0.



ويدين ماينتس بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه آرون مارتين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.



يذكر أن مونشنجلادباخ عانى من النقص العددي بدءا من الدقيقة 53، عقب طرد لاعبه الياباني كو إيتاكورا.

وارتفع رصيد ماينتس، الذي خسر من باير ليفركوزن في المرحلة الماضية، إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف الصدارة، في حين توقف رصيد «غلادباخ»، الذي عجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 8 نقاط في المركز التاسع.