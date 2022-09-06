بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في موريتانيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، آملا سموه، حفظه الله، بأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى ماري ج.ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة ساسكاتشوان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.