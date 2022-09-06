استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في موريتانيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.



من جهة اخرى، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى ماري ج.ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة ساسكاتشوان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.