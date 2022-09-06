قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد امس بتسليم رسالة جوابية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موجهة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة قطر الشقيق دوام الرفعة والازدهار، كما تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.