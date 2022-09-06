ادانا الناصر: صفقة الاندماج رفعت رأس المال الشركة من 300 مليون إلى 504.8 ملايين دينار

تخصيص 2.4 مليار سهم لمساهمي «القرين» بمعدل مبادلة 2.24 سهم في رأسمال «كيبكو»

إعادة النظر بأصول المجموعة لنحدد طريقنا المستقبلي.. فلدينا أصول ممتازة يمكنها أن تصبح أفضل

نتعامل مع التحديات ولسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بالاستحواذات الجديدة أو التخارجات



طارق عرابي



وافق مساهمو شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت ظهر أمس بنسبة حضور بلغت 85.77%، على مشروع صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كما وافقوا على زيادة رأس المال المصرح به للشركة والبالغ 300 مليون دينار ورأس المال المصدر والمدفوع البالغ 264 مليون دينار، بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 504.8 ملايين دينار، حيث تهدف الزيادة العينية بنسبة 91.2% في رأس المال المصدر والمدفوع إلى السماح بتخصيص 2.4 مليار سهم لمساهمي شركة القرين بمعدل مبادلة يبلغ 2.24 سهم جديد في رأس مال شركة المشاريع مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة القرين. ولابد من الإشارة إلى أن زيادة رأس المال تخضع لموافقة مساهمي شركة القرين على صفقة الاندماج.



وكانت شركة المشاريع قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال بخصوص عملية الاندماج في يونيو الماضي، وكذلك موافقة جهاز حماية المنافسة في شهر أغسطس الماضي، من المقرر أن تعقد شركة القرين اجتماعا غير عادي لجمعيتها العمومية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على صفقة الاندماج على أن يتم بعد ذلك اتخاذ سلسلة من الإجراءات، فيما يتوقع استكمال صفقة الاندماج قبل نهاية العام الحالي.



وفي كلمتها أمام الجمعية غير العادية، أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد عن سعادتها بالحصول على موافقة مساهميها لتنفيذ صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، مشيرة إلى أن الموافقة تعتبر خطوة مهمة جدا في مسيرة هذه الصفقة التي ستجعل من الكيان المدمج واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة استكمال الإجراءات النهائية وتنفيذ صفقة الاندماج قبل نهاية العام الحالي.



وأضافت: إننا نعتقد أن للقطاع الخاص دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد كويتي أكثر استدامة يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، مشيدة في هذا الصدد بالدور الكبير الذي لعبه كل من هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت، والجهود التي بذلوها في سبيل ضمان حفظ حقوق جميع أصحاب المصالح وأن تساهم هذه الصفقة في تعزيز الوضع الاقتصادي للكويت، كما أعربت عن تقديرها لمساهمي شركة المشاريع على ثقتهم ولأعضاء مجلس إدارة الشركة على توجيهاتهم ودعمهم.



عام التحول



وأكدت الشيخة ادانا أنه وبعد الحصول على موافقة الدمج، فإن المجموعة أصبحت تتمتع بكيان أكبر وأصول أكبر ستعطيها المرونة في اتخاذ القرارات الجديدة التي قد تتضمن الاستحواذات او الاندماجات الجديدة او التخارج من بعض الاصول، وكل ذلك على حسب الفرص المتاحة، مضيفة أن عام 2022 سيكون بمنزلة عام التحول بالنسبة لمجموعة «كيبكو»، وأن عام 2023 سيشهد انطلاقة جديدة لمشاريع الشركة الاستثمارية.



وقالت: «بعد الحصول على موافقة الاندماج بدأنا العمل بخطة جديدة مع مستشار عالمي لوضع الخطط المستقبلية، والنظر في كيفية التعامل مع الأصول الجديدة للمجموعة والتي اصبحت أكبر بكثير، ونحن واثقون بأننا سنصل إلى أفضل الحلول التي نحصل من خلالها على قيمة مضافة، ونرى أن هناك مستقبلا جيدا أمام المجموعة».



وتابعت تقول: بالطبع ندرك وجود التحديات المتمثلة بالبيئة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، لكننا متحوطون لكل ذلك، وسنتعامل مع جميع التحديات ولسنا في عجلة من أمرنا، سواء فيما يتعلق بالاستحواذات الجديدة أو التخارجات، حيث اننا سندرس أفضل الفرص وسنتخذ القرارات المتعلقة بكل منها في حينه، خاصة أن لدينا محفظة كبيرة جدا، كما أننا نمتلك المرونة التي تمكننا من التعامل مع الأمر بصبر وحكمة.



وأردفت قائلة: لدينا مجالات جديدة سندخلها من ضمن المحفظة الحالية، ولا نحتاج الى استحواذات جديدة، حيث سندخل القطاع التعليمي والقطاع الطبي والخدمات اللوجستية والأغذية والبتروكيماويات، وبالطبع فإن خطوات التوسع موجودة ضمن خططنا دائما، ونحن متواجدون حاليا في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من خلال شركة الخليج للتأمين، كما أننا نتواجد في السعودية ومهتمون جدا بهذا السوق من خلال تواجدنا عن طريق «حليب السعودية» و«الخليج للتأمين» وosn التي تتواجد في المنطقة كلها.



وختمت الشيخة أدانا تصريحاتها بالقول ان المرحلة الحالية بالنسبة لمجموعة المشاريع هي مرحلة اعادة النظر في اصول المجموعة، وانه وبعد انتهاء الدراسة التي يقوم بها المستشار العالمي سنحدد طريقنا المستقبلي، فلدينا أصول ممتازة يمكنها أن تصبح أفضل.



«خُطاب كثر»



في ردها على سؤال حول وجود تخارجات قيد الدراسة حاليا، قالت الشيخة ادانا الناصر: «لم تعرض علينا فرص للتخارج حتى الآن.. لكن هناك «خطابا» كثيرين.. ولا نستعجل القرار». وأضافت: «التخارجات المستقبلية ممكنة، فنحن شركة استثمارية لا نتمسك بأي أصل متى ما كان السعر مناسبا والوقت مناسبا، هدفنا الحالي هو إعداد الدراسة الاستراتيجية لاستثمارات الشركة الحالية والعمل على تقويتها».



نفكر بالإدراج في «msci»



في ردها على سؤال حول السعر السوقي لأسهم «كيبكو»، أفادت الشيخة ادانا الناصر بأن المجموعة ستعمل بعد الانتهاء من الجمعية العمومية لشركة القرين للبتروكيماويات، وبعد الانتهاء من عملية الدمج على إدراج سهم المجموعة في msci، مؤكدة أن المجموعة لم تفكر في اللجوء إلى صانع سوق في الوقت الراهن.



لا أصول معروضة للبيع حالياً



قالت الشيخة ادانا الناصر إن الحديث عن الدراسة الاستراتيجية لاصول المجموعة لا يقتصر على التخارج فحسب، وإنما نعني بها أنه قد تكون هناك اندماجات قادمة مثل دمج «العقارات المتحدة» مع «الضيافة» و«الابراج المتحدة»، كما أن الشركة قد تبيع بعض أصولها في حال كانت هناك عروض مناسبة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد حاليا لدى الشركة أي اصل معروض للبيع.