أعـلـنـت مـجـمـوعة «أوپيك+» خلال اجتماعها أمس، عن خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر المقبل، بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وذلك سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.



وتأتي هذه الخطوة ليعيد التحالف إمدادات النفط إلى مستويات أغسطس، وعلى الرغم من أن الخفض متواضع، إلا أنه يهدف إلى إرسال إشارة بأن «أوپيك+» عادت لوضع مراقبة الأسعار، حيث يأمل تحالف «أوپيك+» بأن تكون هذه الخطوة كافية لردع أي عمليات بيع على المكشوف.



من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس بقرار العودة بالحصص لشهر أكتوبر المقبل لمستوياتها السابقة خلال أغسطس، وذلك لأن الزيادة بـ 100 ألف برميل يوميا كانت فقط في سبتمبر، وستكون الحصة المقررة للكويت عند 2.811 مليون برميل يوميا.



حديث الفارس جاء خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف «أوپيك+»، وكذلك الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+»، وذلك بحضور محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.



وقال الفارس وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن تحالف «أوپيك+» من خلال اجتماعاتها الشهرية الدورية تصل الى أفضل السبل للحفاظ على استقرار ميزان العرض والطلب في السوق النفطية العالمية وفق رؤية شاملة لكافة الدول تتماشى مع فهم دقيق لاحتياجات الأسواق النفطية وحجم الامدادات، وأشار إلى أن قرارات تحالف «أوپيك+» تكون التوافقية بين الأعضاء، لتصب دائما في مصلحة الأسواق وتضمن أمن الامدادات في السوق.



وشدد على أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق، حيث إن انفصام السوق الفورية عن الأسواق الآجلة لا يسمح بتحقق فاعلية استخدام الآليات والقدرة على التحوط بكفاءة وحسن ادارة المخاطر.



واختتم الوزير تصريحاته مؤكدا أن «أوپيك+» حازت ثقة المنتجين والمستهلكين وجميع الاطراف المعنية باستقرار السوق النفطي العالمي وتوازنه، مؤكدا ان «أوپيك+» لديها من المرونة ضمن اتفاق اعلان التعاون للتعامل مع التحديات المختلفة وقد اثبتت ذلك خلال الأعوام 2020 و2021 في استعادة التوازن في السوق وتعافيها.



من جهتها، أكدت مجموعة «أوپيك+» في بيان عقب انتهاء اجتماعها امس، على التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييما مستمرا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرق مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



وأكدت المجموعة أن لديها من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.



وعقب قرار المجموعة امس، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3.2% إلى 96.03 دولار للبرميل، ووفقا لـ «رويترز» من المتوقع أن يعقد تحالف «أوپيك+» اجتماعه المقبل في 5 أكتوبر المقبل.