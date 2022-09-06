يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية كل احتياجات عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية، وفي هذه الإطار وفر البنك بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية والمخصصة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

توفر البطاقة لحامليها من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة مزايا عديدة، حيث يحصلون على ضعف نقاط مايلز الوطني على قيمة مشترياتهم خلال أول 3 شهور، كما يمكنهم الحصول على 3 أشهر توصيل مجاني من خلال تطبيق ديليفرو، وتجتمع مزايا متعددة في البطاقة التي توفر لحامليها، وهي:



- استرجاع نقدي حتى 20% وخصومات على هيئة نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 محل مشارك في برنامج مكافآت الوطني بما في ذلك الفنادق والمطاعم ودور السينما ومواقع التسوق العالمية.



- الحصول لغايه 5 نقاط مايلز الوطني مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا أو دوليا.



- استبدال نقاط مايلز الوطني لحجز تذاكر سفر على متن أكثر من 800 شركة طيران أو للإقامة في أكثر من 150.000 فندق حول العالم.



- خدمات تأجير السيارات من أهم الوكالات العالمية.



- سحب 100% من الحد الائتماني المتوفر بالبطاقة عبر خدمة الوطني الهاتفية، خدمة الوطني عبر الإنترنت، برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ولدى أجهزة السحب الآلي حول العالم.



- تغطية تأمين سفر لغاية 2.5 مليون دولار مجانا عند شراء تذاكر السفر باستخدام البطاقة.



- دخول مجاني إلى أكثر من 1.000 قاعة انتظار في المطارات حول العالم مع ضيف واحد من خلال برنامج LoungeKey.



- خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» المتوافرة يوميا باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية.



كما يقدم بنك الكويت الوطني للعملاء الجدد من الموظفين بالقطاع النفطي العرض الخاص بحملة تحويل الراتب والذي يمنحهم العديد من المزايا عند تحويل رواتبهم إلى البنك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «نسعى في الوطني دائما إلى استمرار توفير المنتجات والخدمات المصرفية التي تسهم في تلبية احتياجات عملائنا وإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».



وأضاف العثمان: «نعرف جيدا تفضيلات عملائنا والبطاقة تعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض والمكافآت الاستثنائية التي تناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم بدقة».



وأشار العثمان إلى العلاقات الراسخة التي تربط الوطني بكبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتهم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.



وأكد العثمان التزام البنك بالتطوير المستمر لما تقدمه بطاقات الوطني الائتمانية بما يناسب نمط الحياة اليومية لكافة عملاء البنك على اختلاف شرائحهم.



من جهته، قال أنكوش ديفاداسون، مدير عام Visa في الكويت: «لقد عملنا بشكل مكثف مع شريكنا في الكويت - بنك الكويت الوطني من أجل تصميم منتج حصري يلبي احتياجات موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وتعد هذه البطاقة هي الأولى التي توفر أفضل المزايا في فئتها من خلال مجموعة واسعة من عروض وخدمات السفر والترفيه والتي تتماشى بشكل خاص مع متطلبات موظفي مؤسسة البترول الكويتية».

وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني وبرنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان وفرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.