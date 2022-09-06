محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تمضي قدما في أعمال التصميم لمشروعين يتعلقان بمراكز تجميع النفط في شرق الكويت حسب ما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة.



وأضافت المجلة أنه من المتوقع طرح المناقصة للعقدين المقرر تنفيذهما وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في منتصف عام 2023، بينما كان من المتوقع في السابق طرح المناقصة في النصف الثاني من عام 2022.



ويشمل نطاق العمل في المشروع الأول بناء مرفق جديد تحت مسمى مركز التجميع والفصل 1 (SGC-I) بالإضافة لإنشاء محطة لضخ المياه WIP-I، وتحمل الرقم المرجعي EF/ 2075.



ويشمل نطاق العمل في المشروع الثاني إنشاء مرفق جديد تحت مسمى مركز تجميع والفصل 3 (SGC-III) ومحطة ضح المياه WI P-III، وتحمل الرقم المرجعي EF/ 2076.



وقالت مجلة ميد إن الأعوام القليلة الماضية شهدت القليل من الإعلانات عن مشاريع جديدة في قطاع النفط والغاز في الكويت، في وقت تضاعفت فيه تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن الجهود العالمية للتحول الى الطاقة النظيفة، وذلك جراء القضايا المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي المحلي في الكويت.



وختمت المجلة بالقول ان نشاط المشاريع النفطية في الكويت ما زال منخفضا بشدة مقارنة بالمستويات التاريخية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية الحالية لمشاريع النفط النشطة في البلاد 10% فقط من قيمتها في 1 يناير 2019، عندما بلغت قيمة المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ أو قيد التنفيذ في الكويت 61 مليار دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الاقليمية، ولكن هذا الرقم تقلص إلى 6.3 مليارات دولار فقط في 2 أغسطس 2022.