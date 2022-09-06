دعت وحدة تنظيم التأمين الجهة الرقابية الحكومية المستقلة المعنية بالرقابة والإشراف على قطاع التأمين جميع الشركات والأشخاص المرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته، إلى التقدم بطلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج المتوافر على موقع الوحدة الإلكتروني، وذلك لتجديد تراخيصها، مشيرة إلى قرارها رقم 14 لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية الصادر في 16 يونيو الماضي.



وقالت الوحدة في بيان صحافي إنها نظمت اجتماعات تنسيقية مع شركات التأمين، لشرح آلية توفيق أوضاعها وفق القرار المشار إليه والصادر في يونيو الماضي، مشددة على أن القرار حدد فترة سماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط السارية للمرخص لهم بموجب المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 حتى نهاية الشهر الجاري.



ونبهت الوحدة عبر تعميم رقم 4 لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم بضرورة توفيق أوضاعهم فورا قبل انتهاء الفترة المحددة في تاريخ 30 سبتمبر 2022 تفاديا لقيام المسؤولية القانونية عند الاستمرار بأنشطة التأمين دون الحصول على ترخيص مزاولة.



وأكدت وحدة تنظيم التأمين أنه بانتهاء المدة المذكورة ستعتبر التراخيص غير المجددة منتهية، وليس لها أي أثر قانوني، وبالتالي وقف العمل بها نهائيا.



وأهابت الوحدة بأنها لن تتوالى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للجهات المختصة في حال قيامه بإصدار أو تمديد أي وثائق تأمينية أو القيام بممارسة أي أنشطة تأمينية دون الحصول على رخصة مزاولة طبقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بعد تاريخ 30 سبتمبر 2022.