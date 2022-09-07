إنشاء وحدة سادسة لإنتاج الغاز البترولي المسال وبناء مستودع جديد للمنتجات البترولية

توفير فرص توظيف جديدة للمواطنين.. و6% زيادة في كوادر الشركة إلى 6.6 آلاف موظف

تشييد 181 محطة وقود جديدة في البلاد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.. 18 منها دخلت الخدمة



النظر في إمكانية مشاركة القطاع الخاص بصناعة التكرير لتعزيز ورفع كفاءة التشغيل والأداء



أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بتحديث الاستراتيجية حتى عام 2040 مؤخرا، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع في الاستراتيجية نحو 1.3 مليار دينار (ما يعادل 4.2 مليارات دولار) لتنفيذ المشاريع والمبادرات، والتي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية.



وأشارت المصادر إلى ان الشركة حددت أهدافها الاستراتيجية بخمسة أهداف تتمثل في تحقيق القيمة المثلى لصناعة التكرير المحلية، بحيث تصل إلى 1.6 مليون برميل بحلول 2025، وتمكين زيادة إنتاج الغاز من قطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتحقيق أداء تشغيلي بأعلى، وتلبية الطلب المتزايد من احتياجات إنتاج الوقود عالي الجودة محليا وعالميا، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع مستوى المحتوى المحلي في المشاريع.



وقالت إن شركة البترول الوطنية وضعت خطة لدراسة وتقييم احتياجات الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز من قطاع الاستكشاف والإنتاج، حيث من المتوقع أن يكون هناك حاجة لبناء وتشغيل وحدة سادسة لإنتاج الغاز البترولي المسال، وبناء مستودع جديد للمنتجات البترولية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وضمان توفير مخزون استراتيجي منها.



وعن التوسع في شبكة محطات تعبئة الوقود، أكدت أن خطة الشركة تقوم على بناء 181 محطة تعبئة وقود جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2040، وقد تم بناء 18 محطة منها حتى ديسمبر الماضي، مشيرة الى أن الخطة تشمل التوسع في مرافق الخدمات المختلفة في محطات تعبئة الوقود الجديدة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية بين المشاركين من القطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق التجزئة المحلي من الوقود.



أما بالنسبة للعنصر البشري، فسيتم توفير فرص توظيف جديدة خلال تنفيذ المبادرات تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية المحدثة، ليزداد عدد كوادر الشركة بنسبة 6%، والوصول إلى عدد 6618 موظفا حتى عام 2040.



وكشفت المصادر عن أن «البترول الوطنية» تنظر في إمكانية مشاركة القطاع الخاص بصناعة التكرير لتعزيز ورفع كفاءة التشغيل.



إلى ذلك، قالت المصادر ان استراتيجية «البترول الوطنية» المحدثة جاءت متماشية مع التوجهات الاستراتيجية المحدثة لمؤسسة البترول الكويتية وللقطاع النفطي، والتي تعكس المتغيرات الخارجية والداخلية المؤثرة على تطور الصناعة النفطية الكويتية بعد تفشي جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في العالم وانعكاسها على اسعار الطاقة، فضلا عن دخول منافس جديد يتمثل في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.



وقالت المصادر إن الاستراتيجية الجديدة وضعت في الحسبان التوقعات المستقبلية لخطط إنتاج النفط والغاز القادم من شركتي نفط الكويت ونفط الخليج، واحتياجات السوق المحلي والعالمي من المنتجات النفطية، والفرص المتاحة للتكامل مع قطاع البتروكيماويات، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح والشمسية.



وذكرت أن شركة البترول الوطنية وضعت أهدافا استراتيجية لعام 2040 تتمثل في تحقيق القيمة المثلى لصناعة التكرير المحلية وتمكين زيادة إنتاج الغاز من قطاع الاستكشاف والإنتاج وتلبية الطلب المتزايد من احتياجات إنتاج الوقود عالي الجودة محليا وعالميا فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي ورفع مستوى المحتوى المحلي.



كما اهتمت الاستراتيجية المحدثة بالشركة التابعة لشركة البترول الوطنية المتمثلة في شركة (كافكو) لتعزيز خدمات تعبئة الطائرات بالوقود لتلبية متطلبات النمو المستقبلي لحركة الطيران مع تشغيل مبنى المطار الجديد (T2).