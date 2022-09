يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه من حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بتجربة مصرفية استثنائية وذلك بتقديم عرض حصري من هارودز لندن يسمح بالتسوق باستخدام البطاقة والاستمتاع بتجربة مجانية من اختيار العميل.

كما يوفر بنك الكويت الوطني استرجاعا نقديا بنسبة 10% نقاط KWT من الوطني عند استخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية في متجر هارودز أو عند التسوق عبر الإنترنت.

يمكن الاختيار بين مجموعة من المزايا المجانية المميزة عند التسوق وإنفاق أكثر من 1000 جنيه إسترليني باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية لدى متجر هارودز لندن: - شاي بعد الظهر في The Harrods Tea Rooms



- قص وتصفيف الشعر لدى Harrods Hair & Beauty Salon



- جلسة Chantecaille Golden Radiance للعناية بالبشرة



- وجبة من ثلاثة أطباق رئيسية لشخصين في The Grill



- وجبة فطور لشخصين لدى Tiffany Blue Box Café - وجبة من ثلاثة أطباق رئيسية لدى Harrods Social by Jason Atherton وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نركز في الوطني على التفاصيل التي توفر لعملائنا ليس مجرد خدمات متميزة وحلول مصرفية استثنائية وإنما تمنحهم تجربة مصرفية فريدة تناسب أنماط حياتهم وتركز على مواكبة تفضيلاتهم بما يجعل حضورنا فاعلا ومؤثرا بكافة أنشطتهم اليومية وخاصة أثناء السفر».

وأضاف البلام: «نلتزم بأن تبقى بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الأفضل للاستخدام أثناء السفر والتسوق بفضل ما تقدمه البطاقة من مزايا وعروض».